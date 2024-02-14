Более 2,5 тысяч грузовиков «застряли» на трассе «Самара – Шымкент»

В Актюбинской области идет мокрый снег, дорожники расчищают дороги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «КазАвтоЖол»

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Сообщается, что из-за непогоды на автодороге республиканского значения «Самара – Шымкент» между Актобе и селом Карабутак наблюдается скопление более 2,5 тысяч грузовых машин.

– В результате интенсивных работ на текущий час скопление транспорта сокращается, однако, в Актюбинской области по-прежнему неустойчивая погода: идет мокрый снег, ограничение видимости, – говорится в сообщении.

Дорожники ведут круглосуточную работу по очистке проезжей части от снежного наката и подсыпке противогололедных материалов.



В «КазАвтоЖол» призвали не выезжать на автобильную дорогу «Самара-Шымкент» до наступления благоприятных условий передвижения. А также не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скорость.