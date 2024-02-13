3000 новых руководителей школ подготовят за год в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Информацию об этом предоставили в пресс-службе Министерства просвещения, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в этом году запланировано обучение 3000 претендентов в республиканский кадровый резерв первых руководителей. В их числе 2500 претендентов организаций среднего образования, 200 претендентов дошкольного образования и 300 претендентов организаций ТиПО.  

– 208 претендентов зачислены в республиканский кадровый резерв первых руководителей. Лица, зачисленные в кадровый резерв по рекомендации конкурсной комиссии, назначаются на должность первых руководителей государственных организаций образования без прохождения конкурсных процедур, – отметила руководитель управления комитета среднего образования Айман Дюсембаева.

В ведомстве добавили, что в настоящее время управлениями образования областей, городов Астана, Алматы и Шымкент проводится работа по назначению резервистов на вакантные должности первых руководителей в школы, где имеются вакансии, а также строящиеся по проекту «Комфортная школа». После назначения резервистов на должность запланирован этап с сопровождением Центра педагогического мастерства АОО «НИШ» в течение одного календарного года.

#подготовка #Минпросвещения #школы #руководители

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