319 тонн гуманитарной помощи: казахстанская делегация прибыла в Афганистан с масштабной миссией

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Основная часть груза – 8 вагонов, была доставлена железнодорожным транспортом на станцию Хайратон в провинции Балх

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным прибыла в Кабул с гуманитарной и деловой миссией. Казахстан направил народу Афганистана очередную партию гуманитарной помощи общим весом 318,8 тонны, а также группу казахстанских врачей для оказания медицинской помощи населению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

Как уточняется, в состав делегации вошли девять специалистов ведущих медицинских организаций Казахстана. В рамках Дней казахстанской медицины в Афганистане в течение недели они будут проводить консультации и оказывать практическую медицинскую помощь населению, проводить мастер-классы для афганских коллег.

Как отметил Серик Жумангарин, гуманитарная помощь направлена по поручению Главы государства и является частью последовательной политики Казахстана по поддержке народа Афганистана.

Общий вес гуманитарного груза составляет 318,8 тонны. Включает  1,867 тонны  лекарственных препаратов (противовирусные, гипогликемические, гастроэнтерологические, сердечно-сосудистые, бронходилататоры и другие препараты) и медицинских изделий, 300 тонн сахара, 100 летних палаток, постельные принадлежности и другие предметы первой необходимости. 

Основная часть груза – 8 вагонов, была доставлена железнодорожным транспортом на станцию Хайратон в провинции Балх. Часть медикаментов прибыла авиатранспортом вместе с делегацией. 

Доставка гуманитарной помощи организована казахстанским агентством международного развития KazAID совместно с министерствами иностранных дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и транспорта. 

«Мы рассматриваем Афганистан как одного из приоритетных и стратегически важных партнеров в регионе Южной и Центральной Азии. Мы уверены, что стабильный и процветающий Афганистан – это важное условие для мира и устойчивости всего региона. Очередная партия гуманитарной помощи, направленная нашей страной,  это не просто акт поддержки, но и проявление солидарности, уважения и ответственности. Сегодня вместе с нами прибыли  девять ведущих специалистов казахстанских медицинских организаций – педиатры, гастроэнтерологи, хирурги, травматологи и врачи других специальностей. Они окажут необходимую помощь местным жителям и проведут мастер-классы для афганских специалистов. Для  настоящих врачей не существует границ, когда речь идет о спасении здоровья и жизни людей. Тем самым мы продолжаем  медицинскую миссию,  начатую в прошлом году», — подчеркнул Серик Жумангарин.  

Настоящей платформой для координации международного и регионального взаимодействия станет  Региональный Центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. 17 июня 2026 года Президент Казахстана подписал Закон о создании Центра в Алматы.  

Основные цели Регионального Центра – укрепление взаимодействия с международными организациями, координация международных и региональных усилий по реализации 17 целей устойчивого развития, развитие торгово-экономических связей и привлечение инвестиций. В целом, Центр ООН в Алматы может стать международной площадкой для формирования долгосрочной стратегии устойчивого развития Афганистана, с участием самих афганцев. 

Справочно:

По данным ООН, сегодня около 30 млн человек из 45 млн населения афганцев нуждаются в гуманитарной помощи. Около 1,3 млн детей до 5 лет нуждаются в лечении из-за недоедания. 

Казахстан является крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи Афганистану среди стран Центральной Азии. Наша страна на протяжении более двух десятилетий оказывает гуманитарную помощь Афганистану, на постоянной основе – с 2021 года.

За последние пять лет  в страну направлены десятки тысяч тонн муки и  продовольствия, лекарственных препаратов и медицинских изделий,  палаток, предметов быта,  теплой одежды и других товаров  первой необходимости. 

Первая гуманитарная миссия Казахстана в Афганистане состоялась в ноябре 2025 года. Тогда  13 казахстанских врачей  за десять дней провели   44 операции и оказали медицинскую помощь  более чем ста пациентам.

 

#Афганистан #миссия #врачи #гуманитарная помощь #Кабул

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