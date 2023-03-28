32 кандидата в судьи не прошли психологический тест – ВСС РК

В психологическом тестировании участвовало в общей сложности 88 кандидатов.
Высший судебный совет РК обнародовал информацию о результатах проведения психологического тестирования в рамках квалификационного экзамена на должность судьи, сообщает Kazpravda.kz.
Как сообщили в ВСС, психологическое тестирование – это четвертая стадия квалификационного экзамена кандидатов в судьи.
«В психологическом тестировании участвовало в общей сложности 88 кандидатов.
По итогам психологического тестирования успешно прошли его 56 кандидатов, которые допущены к следующей стадии квалификационного экзамена – собеседованию с членами Квалификационной комиссии», – рассказали представители ВСС.
Ранее сообщалось, что президент РК подписал поправки в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей".