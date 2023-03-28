Токаев подписал поправки в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей"
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Также подписан пакет поправок по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы.
Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Также президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы».
Тексты законов опубликованы в печати.