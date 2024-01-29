33 бесхозных захоронений сибирской язвы обнаружили в Жетису

Природоохранные прокуроры области Жетису выявили грубые нарушения в работе уполномоченных органов в сфере соблюдения законодательства о ветеринарии, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Должностные лица ветеринарии по области допустили 33 тысячи нарушений в ходе вакцинации животных, а также 526 фактов увода физических и юрлиц от адмответственности.

"На территории области выявили 33 бесхозных мест захоронения очагов сибирской язвы, где не приняты меры по их изолированию и приведения их в соответствие. Установлено 4 факта использования работниками поддельных дипломов в учреждениях ветеринарии, а еще 124 сотрудника не соответствовали занимаемым должностям по уровню образованию и опыта", – отметили в прокуратуре.

По всем выявленным нарушениям к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены более 100 должностных лиц, из них 3 руководителя территориальной инспекции - за проступки, дискредитирующие госслужбу.

В доход государства возмещено более 3 млн тенге, добавили в ведомстве.