Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год

В Министерстве внутренних дел РК отмечают, что за последние годы участились случаи телефонного мошенничества, совершаемого от имени сотрудников банков. При этом в своих аферах мошенники чаще всего используют сервис по подмене номеров. В связи с этим МВД инициировало вопрос их блокирования, сообщает Kazpravda.kz .

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Ведомство совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности организовало интеграцию баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи "Ксеll", "КаР-Тел", "Altel" и "Теle2". Предпринятые меры позволили распознавать и блокировать фрод-звонки на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик.

В результате за 6 месяцев прошлого года выявлено и заблокировано 19 млн мошеннических звонков, а с начала текущего года – более 15 млн.

Кроме того, принимаются меры к выявлению лиц, причастных к совершению таких преступлений, в том числе по нейтрализации и пресечению деятельности так называемых "call-центров". Так, в прошлом году на территории страны была установлена и пресечена деятельность пяти транснациональных преступных групп, занимавшихся обналом денег, похищенных при интернет-мошенничестве.

Также в декабре совместно с национальной полицией Украины прошла спецоперация на территории Днепропетровской области, в результате которой ликвидирована преступная группа из 32 жителей Украины, занимавшихся обманом казахстанцев.

В результате принятых мер количество случаев телефонного мошенничества, связанного с использованием IP-телефонии, снизилось в 2 раза, отметили в МВД.