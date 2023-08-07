35 малышей экстренно эвакуировали из детсада в Актобе
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Крупный пожар произошел в ресторане рядом с детским садом в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.
7 августа в Актобе на улице Братьев Жубановых загорелся ресторан Alefun.
С поступлением в 12:16 сообщения в службу спасения объявлен призывный ранг №2.
На место выехали 48 человек и 12 единиц техники.
Пожар охватил 280 квадратных метров крыши ресторана. Уже в 13:06 его потушили.
Огнеборцы предотвратили распространение огня на другие здания и дома. Из расположенного рядом с рестораном детского сада эвакуировали 40 человек, в том числе 35 детей.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.