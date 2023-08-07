35 малышей экстренно эвакуировали из детсада в Актобе

Крупный пожар произошел в ресторане рядом с детским садом в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

7 августа в Актобе на улице Братьев Жубановых загорелся ресторан Alefun.

С поступлением в 12:16 сообщения в службу спасения объявлен призывный ранг №2.

На место выехали 48 человек и 12 единиц техники.

Пожар охватил 280 квадратных метров крыши ресторана. Уже в 13:06 его потушили.

Огнеборцы предотвратили распространение огня на другие здания и дома. Из расположенного рядом с рестораном детского сада эвакуировали 40 человек, в том числе 35 детей.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.