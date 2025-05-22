собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Десятки вузов мира готовы принять на учебу выпускницу из Южного Казахстана

Фото: акимат Туркестанской области

Приглашение на учебу от 36 зарубежных вузов получила ученица 11 класса общеобразовательной школы №7 имени Толе би села Канагат сельского округа Капланбек Сарыагашского района Акжунус Атахан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области

Выпускница выбрала специальность "Международные отношения", мечтает стать профессионалом высокого класса и намерена получать образование за границей. На ЕНТ она набрала 111 баллов.

Пример Акжунус свидетельствует о том, что даже обучение в сельской школе не является преградой для получения крепких знаний, позволяющих учиться за рубежом. Об этом школьница мечтала давно и использовала все возможности, чтобы хорошо учиться.

Она отправила документы в университеты многих стран, включая ОАЭ, Турцию, Малайзию, Канаду, США и получила 36 приглашений. 16-летняя школьница выиграла в университетах США 17 грантов, в Дубае - 5, в Турции - 6, в Малайзии - 5 и была приглашена учиться на президентскую стипендию в одном из университетов Канады.

Акжунус Атахан – круглая отличница, зарекомендовала себя одной из самых продвинутых и любознательных учениц в учебе. Ее успех вдохновил других школьников региона. Она стала первой выпускницей района, получившей приглашение из зарубежных учебных заведений.