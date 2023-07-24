4 года колонии получил за жестокое избиение матери житель Кокшетау

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Кокшетау к реальному сроку лишения свободы осудили мужчину, избившему родную мать, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Фото: Kazpravda.kz

Как рассказали в суде, 66-летняя жительница Кокшетау К. после падения дома получила перелом тазобедренной кости. Однако ее пьяный сын Ж., вернувшись домой, не только не отреагировал на жалобы матери, но и с криками потребовал, чтобы она встала, а затем вовсе столкнул пожилую женщину с кровати на пол и ударил ногой в грудную клетку и живот. 

Только проснувшись через несколько часов, мужчина вызвал скорую помощь матери.

К. попала в больницу с закрытым переломом бедра, травмами грудной клетки и живота, закрытыми переломами 6 ребер, разрывом селезенки, скоплением крови в брюшной полости.

В суде Ж. вину признал и раскаялся. Мать его простила и настойчиво просила не лишать свободы. 

Безработного, ранее судимого Ж. приговорили к 4 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью своей матери (часть 1 уголовной статьи 106). Такое наказание назначено из-за повышенной степени общественной опасности содеянного.

С мужчины в доход государства взыскали 575 398 тенге материального ущерба (расходы на лечение потерпевшей).

Кроме того, акмолинца по месту лишения свободы будут принудительно лечить от алкоголизма.

Приговор не вступил в силу. 

 

#суд #приговор #Акмолинская область #избиение #Кокшетау

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