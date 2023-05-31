40-градусная жара ожидается в Казахстане

Как отметили в метеослужбе, во все регионы страны лето пришло по календарю.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметили в метеослужбе, во все регионы Казахстана лето пришло по календарю.

"Отрог уходящего антициклона, который подпитывается южными потоками, будет определять погоду на большей части Казахстана", - проинформировали синоптики.

Лишь в западных регионах и в горных районах юго-востока страны пройдут кратковременные дожди с грозами, уточнили в Казгидромете.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха, в дневные часы солнце будет прогревать воздух на северо-западе и севере страны до +36+41°С, на востоке - до +28+33°С, в центре - до +30+39°С, на юге - до +37+43°С, на юго-востоке - до +30+37°С.