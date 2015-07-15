Свежий выпуск 45 мегаватт прибавки Сергей ГОРБУНОВ

ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАР­ЭНЕРГО» стала еще мощнее: на теплоэлектроцентрали включен в сеть новый турбоагрегат ПТ-65/;75-130-13. Он позволит увеличить располагаемую электрическую мощность ТЭЦ-3 на 45 МВт. Это уже третья по счету новая турбина, замененная на станции с 2011 года. Она установлена взамен демонтированного, давно отслужившего свой срок турбоагрегата, который работал с 1972 года. В 2011 году на павлодарской ТЭЦ-3 был введен в эксплуатацию аналогичный турбоагрегат, еще один, более мощный, установлен в декабре 2014 года. Таким образом, на сегодня суммарная установленная мощность обновленного энергетического оборудования станции составила 255 МВт из общей мощности ТЭЦ-3 в 525 МВт.

– В Павлодаре планируется рост объемов потребления электричества и тепла. Установка нового турбоагрегата позволит обеспечивать возрастающие потребности города в тепло- и электроэнергии, что будет способствовать росту экономики, успешному развитию новых бизнес-проектов, а также улучшению энергоснабжения жителей региона, – отметил генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов. – В нынешнем году мы планируем запустить в работу еще одну турбину Т-120/;130-130ПР2 электрической мощностью 125 МВт, и это будет уникальное достижение в истории электроэнергетики современного Казахстана.

…Все проекты реконструкции паровых турбин и котлоагрегатов предусматривают внедрение современных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), что позволяет значительно повысить коэффициент полезного действия энергетического оборудования, минимизировать расход угля и мазута и, соответственно, улучшать экологические показатели.

Общая сметная стоимость строительства турбины ст. № 2 в ценах 2013–2014 годов составила более 6,6 млрд тенге. Всего, начиная с 2011 до 2017 года, согласно «Концепции расширения и реконструкции ТЭЦ-3», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» планирует заменить и реконструировать пять турбо- и два котлоагрегата. В результате этого будет на 90% обновлено оборудование турбинного цеха на Павлодарской ТЭЦ-3.

Более того, по итогам государственной программы предельных тарифов объем инвестиций в создание новых активов, а также их расширение, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение на энергогенерирующих предприятиях АО составит 47,3 млрд тенге, из которых по состоянию на 1 января 2015 года освоено 80%. Помимо средств программы предельных тарифов, АО для повышения эффекта модернизации производственных активов также инвестирует собственный капитал и привлекает средства международных финансовых институтов.



