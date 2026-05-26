Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами

Туризм

Как отметила министр, туризм является одной из отраслей, напрямую способствующих развитию экономики

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось первое заседание Координационного совета по вопросам развития туристической отрасли, созданного в апреле 2026 года в качестве постоянной межведомственной площадки для координации деятельности центральных государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества в сфере туризма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В работе приняли участие представители министерств туризма и спорта, экологии и природных ресурсов, ИИ и цифрового развития, а также акиматов и бизнес-сообщества.

Цель Координационного совета – разработка практикоориентированных решений, устранение системных барьеров и ускорение реализации проектов в отрасли. Его создание обусловлено необходимостью комплексного управления отраслью, которая охватывает инфраструктуру, инвестиции, транспорт, экологию, визово-миграционное регулирование и цифровизацию.

В ходе заседания вице-министр туризма и спорта Бауыржан Рапиков представил обновленный План действий по реализации Концепции развития туристской отрасли до 2029 года. Документ включает 61 мероприятие по шести направлениям: развитие инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, развитие туристических продуктов и продвижение отрасли.

Отдельное внимание уделено расширению присутствия международных гостиничных брендов и продвижению туристского потенциала Казахстана на зарубежных рынках. Также рассмотрены направления развития нишевых видов туризма – автотуризма, конного, гастрономического и MICE-туризма, а также вопросы совершенствования событийного календаря и визовой политики.

Кроме того, был рассмотрен потенциал охотничье-трофейного туризма и существующие барьеры его развития. Также обсудили развитие экотуризма в национальных парках, регулирование туристической нагрузки и вопросы вовлечения объектов историко-культурного наследия в туристический оборот.

По итогам совещания Аида Балаева отметила, что туризм является одной из отраслей, напрямую способствующих развитию экономики, и поручила усилить взаимодействие с регионами по вопросам развития туристической отрасли, подготовить детализированные планы с учетом специфики, потенциала и инфраструктурных возможностей каждой области. Особое внимание следует уделить археологическим памятникам и отдельным археологическим зонам.

#регионы #туризм #Балаева

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
Сними кино прямо из дома!
Сердце Прометея
Диалог на фоне глобальных перемен
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Преображается левобережье Сырдарьи
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
В погоне за счастьем
У гвардейцев – особая роль
Серебряная драма в Тиране
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
Получили долгожданное жилье
Цифровизация против барьеров
Определена повестка
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
Прощай, школа!
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Аида Балаева: Almaty Superski должен стать примером ответст…
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Не потерять туриста и доверие людей
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Al…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]