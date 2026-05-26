Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялось первое заседание Координационного совета по вопросам развития туристической отрасли, созданного в апреле 2026 года в качестве постоянной межведомственной площадки для координации деятельности центральных государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества в сфере туризма, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В работе приняли участие представители министерств туризма и спорта, экологии и природных ресурсов, ИИ и цифрового развития, а также акиматов и бизнес-сообщества.

Цель Координационного совета – разработка практикоориентированных решений, устранение системных барьеров и ускорение реализации проектов в отрасли. Его создание обусловлено необходимостью комплексного управления отраслью, которая охватывает инфраструктуру, инвестиции, транспорт, экологию, визово-миграционное регулирование и цифровизацию.

В ходе заседания вице-министр туризма и спорта Бауыржан Рапиков представил обновленный План действий по реализации Концепции развития туристской отрасли до 2029 года. Документ включает 61 мероприятие по шести направлениям: развитие инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, развитие туристических продуктов и продвижение отрасли.

Отдельное внимание уделено расширению присутствия международных гостиничных брендов и продвижению туристского потенциала Казахстана на зарубежных рынках. Также рассмотрены направления развития нишевых видов туризма – автотуризма, конного, гастрономического и MICE-туризма, а также вопросы совершенствования событийного календаря и визовой политики.

Кроме того, был рассмотрен потенциал охотничье-трофейного туризма и существующие барьеры его развития. Также обсудили развитие экотуризма в национальных парках, регулирование туристической нагрузки и вопросы вовлечения объектов историко-культурного наследия в туристический оборот.

По итогам совещания Аида Балаева отметила, что туризм является одной из отраслей, напрямую способствующих развитию экономики, и поручила усилить взаимодействие с регионами по вопросам развития туристической отрасли, подготовить детализированные планы с учетом специфики, потенциала и инфраструктурных возможностей каждой области. Особое внимание следует уделить археологическим памятникам и отдельным археологическим зонам.