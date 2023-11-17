50 млн тенге вымогали у директора торговой сети в Петропавловске

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП СКО по обращению директора торговой сети за вымогательство 50 млн тенге задержали двоих жителей Петропавловска.

Мужчины 33 и 34 лет хорошо известны в определенных кругах как авторы ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей.

«Установлено, что с начала 2022 года под лозунгами защиты прав потребителей они регулярно проводили так называемые «рейды» по торговым точкам Петропавловска, под видом блогеров снимали провокационные видео с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции. Однако не пользовались особой популярностью у широкой аудитории, имея на канале в YouTube и в Instagram-паблике несколько тысяч подписчиков, преимущественно жителей СКО.

При провокациях и конфликтах они опирались на факты продажи якобы просроченной продукции. Тем не менее в некоторых случаях сами уносили продукты питания (шоколад, напитки), не заплатив за них.

Примечательно, что подозреваемые вместе с «рейдами» направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках, инициируя внеплановые проверки бизнеса», – рассказали в полиции.