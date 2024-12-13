50 млрд тенге выделят на реализацию программы «Ауыл аманаты» в 2025 году

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Секционные заседания в рамках республиканского семинара прошли в Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: МСХ

Напомним, что реализация программы повышения доходов сельского населения «Ауыл аманаты» стартовала в 2023 году в соответствии с поручением главы государства.  Для ее реализации в прошлом году выделено 100 млрд тенге для выдачи 17 тыс. микрокредитов.

Участники детально рассмотрели ключевые вопросы реализации программы «Ауыл аманаты», состоялся обмен опытом между регионами.

«На сегодня выдано 16 тыс. микрокредитов на сумму порядка 95,6 млрд тенге. Создано 17 тыс. рабочих мест. Профинансировано 337 сельхозкооперативов на сумму 7,1 млрд тенге. В текущем году на реализацию программы предусмотрено 100 млрд тенге. На сегодня выдано 426 микрокредитов на сумму 4,7 млрд. тенге с созданием 614 новых рабочих мест, из которых профинансировано 105 сельхозкооперативов на сумму 2,6 млрд. тенге», – сказал вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Для дальнейшей реализации программы в 2025 году предусмотрено 50 млрд тенге, в том числе Туркестанской области выделят 7,4 млрд тенге, Кызылординской – 5,5 млрд тенге, Жамбылской – 5 млрд тенге, Актюбинской – 4 млрд тенге и др.

Для обеспечения прозрачности процедур микрокредитования МСХ проведена работа по цифровизации «Ауыл аманаты». 

Совместно с ТОО «Аналитический центр экономической политики в АПК» разработана и запущена информационная система микрокредитования, позволяющая подавать и рассматривать заявки в электронном виде.

В настоящее время информационная система функционирует во всех регионах и осуществляется прием заявок от заемщиков.

#программа #МСХ #реализация #«Ауыл аманаты»

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