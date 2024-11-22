500 людей с инвалидностью лишили права на жилье в Актюбинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры Актобе в ходе проверки городского отдела занятости и социальных программ установили 500 человек с инвалидностью 1 и 2 групп, не поставленных на учет как нуждающиеся в жилье, сообщает Kazpravda.kz

Эти факты являются нарушением прав людей с ограниченными возможностями, поскольку постановка на данный учет - одна из гарантий обеспечения их доступным жильем.

«Согласно законодательству, люди с инвалидностью, не имеющие собственного жилья, имеют право быть включенными в списки нуждающихся для последующего получения социального жилья или получения государственной поддержки на улучшение жилищных условий», – отметили в надзорном органе.

Кроме того, выявлены факты неоказания социальной помощи 39 лицам с инвалидностью, причитающиеся ко Дню Конституции в размере 1 950 000 тенге, а также единовременной выплаты 17 гражданам на сумму 850 тыс. тенге.

Также установлены 152 факта неразработки индивидуальной программы реабилитации лиц с инвалидностью 1 группы и нереализации 200 ИПР

На сегодня права инвалидов восстановлены, они поставлены на жилищный учет и им произведены все необходимые выплаты, добавили в прокуратуре.