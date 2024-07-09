Около 500 музыкантов выступили на гала-концерте в честь национального Дня домбры

Музыка, Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

Творческий вечер «Елдык рухым-домбра» стал украшением праздничной программы, сообщает Kazpravda.kz 

Фото предоставлено организаторами

Жители и гости столицы накануне с размахом отметили Национальный день домбры.  На гала – концерте «Елдык рухым-домбыра», организованном молодежным крылом «Жастар рухы» партии AMANAT совместно со школой искусств «Алтын домбра» собралось большое количество поклонников фольклорной музыки. Своим исполнительским мастерством публику поразили ученики, а также преподаватели школы искусств «Алтын домбра» и известный исполнитель Ибрагим Искандер.

На гала-концерте в интерпретации юных домбристов меломаны услышали известные и любимые мелодии, отражающие красоту бескрайних степей, в том числе кюи Курмангазы «Балбырауын», «Адай», а также  мелодии «Аққу», «Ерке сылқым», «Әке толғауы» Нургисы, Тлендиева, Абдимомына Желдибаева, Жасарала Еңсепова и других композиторов. Кроме того, Ибрагим Ескендир впервые для зрителей сыграл свою новую композицию «Сауыт».

С поздравительным речами к зрителям со сцены обратились исполнительный секретарь партии AMANAT Даулет Карибек, заместитель акима Астаны Есет Байкен и художественный руководитель центра народного творчества «Алтын домбыра» Ибрагим Ескендир.   

Исполнительный секретарь партии AMANAT Даулет Карибек отметил, что домбра занимает особое место в культуре казахского народа как символ богатейшего музыкального наследия. Для казахстанцев этот инструмент имеет глубокий и сакральный смысл.

А такие мероприятия нацелены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, прославление активной гражданской позиции и патриотизма и духовно-нравственных ценностей.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен также подчеркнул, что домбра в течение многих веков является ценным сокровищем, представляющим собой олицетворение национального духа.

«В последние годы появился большой интерес к домбре среди подрастающего поколения, во многих школах открылись классы домбры. Они успешно осваивают игру на этом национальном музыкальном инструменте. Сегодня их пришли поддержать ребят родители и родственники. Важно помнить о своих корнях и нельзя забывать о духовных ценностях народа», – сказал Есет Байкен.  

По словам руководителя центра народного творчества «Алтын домбыра» Ибрагима Ескендира, проведение Дня домбры на высоком уровне стало доброй традицией. Многие ученики благодаря опытным наставникам и их методике преподавания сегодня показывают хорошие результаты, достигают определенных целей, принимая участие в концертах, конкурсах, фестивалях. Однако ребята не собираются останавливаться на достигнутом и планируют покорять новые творческие вершины.

О подготовке к выступлению рассказал отец юного домбриста Нурторе, житель столицы Олжас Сандыбекулы.

«Видно, что многие дети полюбили инструмент, так как концерт проходит на высоком уровне. Мой сын посещает занятия около года и за это время уже выучил 5-6 кюев. Это стало возможным благодаря мастерству педагогов и их умению заинтересовать учеников.  Сегодня он вместе с ребятами исполнил народный кюй «Келiншек».  Он волновался перед дебютным выходом на большую сцену. В мелодиях домбры словно соединяется отражает прошлое и настоящее. Они никогда не теряют своей актуальности. Это священный инструмент для казахского народа», – пояснил он.

После окончания концерта меломаны поспешили поделится своими впечатлениями.

«Мы рады посетить концерт, посвященный Дню домбры. Этот музыкальный инструмент популяризирует нашу культуру, в ней заложен национальный код.  С детства следует приучать подрастающее поколение к музыкальной культуре и приобщать к творческому наследию выдающихся кюйши, таких как Курмангазы, Дина Нурпеисова. Мы рады, что в столице проходит такой замечательный музыкальный вечер. Пусть таких концертов будет больше. Сегодня проводится много подобных мероприятий для молодежи, таких как  Домбыра party. Это своего рода дань уважения к нашим духовным  истокам», – заключила жительница столицы Мадина Сетейкызы.      

#Астана #праздник #акимат #концерт #домбра #музыканты #день

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