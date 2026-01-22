Ранее сообщалось о 28 погибших, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Количество жертв пожара в торговом центре Gul Plaza, расположенном в центральной части пакистанского Карачи, выросло до 60 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на начальника городской полиции Сайеда Хассана Накви.

К настоящему моменту из-под завалов извлечены еще не менее 30 тел.

По словам полицейского, поисково-спасательная операция продолжается, однако спасатели испытывают трудности с доступом в некоторые части здания из-за дыма и высокой температуры внутри поврежденного строения.

«По факту инцидента начато расследование, власти изучают причины пожара с разных точек зрения», - добавил Накви.

Предварительной причиной инцидента было названо короткое замыкание в одном из около 1 200 магазинов, но окончательной версии на этот счет у местных властей пока нет.