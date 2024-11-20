600 работникам госпредприятия в Астане не выплачивали зарплату

Общая задолженность превысила 144 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе анализа прокуратурой района Есиль города Астаны было выявлено нарушение прав более 600 работников РГП на ПХВ «Жасыл Аймак», выразившееся в невыплате зарплаты.

Задолженность за сентябрь составила свыше 144 млн тенге.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

За допущенное нарушение к дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо.

Ранее сообщалось, что учителям частной школы в Алматинской области более полугода не платили зарплату.