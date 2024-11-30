69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана

Образование
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Ранее Кадрие Ишыклы по специальности «Туризм» и посетила около 20 стран мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Туркестанской области

Фото: Миннауки и высшего образования РК

69-летняя гражданка Турции Кадрие Ышыклы приехала учиться в Туркестан, чтобы выучить казахский язык и познакомиться с местной культурой.

Кадрие Ишыклы – жительница города Стамбул, мать троих детей. Сейчас она слушательница подготовительного центра университета имени Ахмета Ясави. Кадрие стала самой возрастной студенткой в истории университета и является примером для молодежи.

«Сейчас изучаю казахский язык. Мне нравится знакомиться с культурой тюркских стран. Здесь я хочу выучить казахский язык, познакомиться с культурой, а затем побывать в других братских странах», - говорит она.

Ранее Кадрие Ишыклы получила высшее образование в Турции по специальности «Туризм» и посетила около 20 стран мира.

#Турция #Туркестанская область #Образование #студентка

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