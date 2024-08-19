7-летнего мальчика изнасиловали в области Жетісу

Информацию об инциденте опубликовали на странице отдела полиции Аксуского района

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подозреваемый в изнасиловании ребенка задержан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ОП Аксуского района области Жетісу

Районный отдел полиции начал досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Сообщается, что пострадавшийй – 7-летний мальчик.

«Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых судебных экспертиз», – рассказали в ОП.

Иные данные в рамках следствия не подлежат распространению, добавили в полиции.