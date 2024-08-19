7-летнего мальчика изнасиловали в области Жетісу
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Информацию об инциденте опубликовали на странице отдела полиции Аксуского района
Подозреваемый в изнасиловании ребенка задержан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ОП Аксуского района области Жетісу
Районный отдел полиции начал досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
Сообщается, что пострадавшийй – 7-летний мальчик.
«Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых судебных экспертиз», – рассказали в ОП.
Иные данные в рамках следствия не подлежат распространению, добавили в полиции.