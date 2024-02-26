7 млн тенге присвоила оценщик ломбарда в Караганде

В полицию Караганды обратилось руководство одного из ломбардов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как оказалось, во время ревизии учреждения выявилась недостача на 7 млн тенге. При установлении всех обстоятельств полицейские выяснили, что к исчезновению такой суммы имела отношение 41-летняя оценщик ломбарда.

Выяснилось, что женщина оформляла фиктивные кредитные договоры и залоговые билеты.

Злоумышленница рассказала правоохранителям, что таким образом предполагала погасить образовавшуюся финансовую брешь. Следствие ведется по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества.

