70% должников уменьшили сумму платежей по кредитам – AMANAT

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Менее чем за два года он стал важным проводником курса главы государства по построению Справедливого Казахстана и реализации концепции «Адал азамат». При помощи партии свою финансовую грамотность смогли улучшить 780 тысяч казахстанцев.

Глава партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что проект по повышению финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам» стал примером новой политической культуры в стране, поскольку над успехом проекта совместно трудятся представители партии, Парламента, правительства, местных органов власти, финансового сектора и активные граждане.

Спикер Мажилиса отметил, что высокая закредитованность населения стала одной из самых острых общественных проблем. По поручению президента были приняты законы о банкротстве физических лиц и о минимизации рисков в кредитовании, а еще 5 лет назад была объявлена разовая кредитная амнистия для 500 тысяч человек.

Однако, как отметил Ерлан Кошанов, для кардинального исправления ситуации важно бороться с причинами возникновения проблемы, а не с их последствиями. Именно для этого партия AMANAT и дала старт проекту по повышению финансовой грамотности казахстанцев.

«Проект «Қарызсыз қоғам» перерос из партийного в общенациональный. Мы учим граждан не ждать от государства решения своих вопросов, а даем людям возможность самим менять свою жизнь к лучшему, брать ответственность за себя и судьбу своих близких. Мы даем гражданам новые компетенции, позволяющие им добросовестно трудиться, добиваться заслуженного успеха и уверенно смотреть в будущее. Проект «Қарызсыз қоғам» – часть новой госстратегии и ключевая идея курса главы государства, основа инициативы «Адал азамат», – сказал cпикер Мажилиса.

По его данным, на сегодня более 40% участников проекта смогли сократить долговую нагрузку, 70% уменьшили сумму своих ежемесячных кредитных платежей, а 41% – уменьшили общее количество кредитов.

Спикер отметил, что долю проблемных кредитов удалось снизить с 18% до 7%.

Кроме того, за время летних каникул эксперты «Қарызсыз қоғам» провели обучение 7,5 тысяч преподавателей школ, колледжей и вузов методике преподавания финансовой грамотности. В этом году обучение прошли также более 500 тысяч школьников и 100 тысяч студентов. Все это – результат слаженной, командной работы государственных органов, депутатского корпуса и партии по реализации поручений главы государства.

Вместе с тем, глава партии AMANAT предложил расширить проект «Қарызсыз қоғам» по таким направлениям как борьба с финансовым интернет-мошенничеством, обучение новым финансовым инструментам, предоставляемым государством через госпрограммы финансовой поддержки развития бизнеса, получения жилья, образования и другим.

В свою очередь вице-премьер - министр нацэкономики Нурлан Байбазаров отметил, что правительство уделяет особое внимание проекту, в частности, будет продолжено обучение студентов и школьников финансовой грамотности и основам предпринимательства. Со стороны госорганов будет осуществляться всесторонняя поддержка для масштабирования проекта, в том числе через содействие в трудоустройстве выпускников проекта и усиление противодействия финансовому мошенничеству, заверил он.

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова обратила внимание на то, что уже сейчас ужесточены требования к расчету долговой нагрузки заемщиков и снижены предельные ставки вознаграждения по кредитам. Кроме того, введен двухлетний мораторий на продажу кредитов граждан коллекторам. По ее словам, эти и другие меры позволят существенно улучшить положение заемщиков.

Председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова подчеркнула, что банк активно поддерживает проект «Қарызсыз қоғам» не только финансированием, но и непосредственным участием в обучении граждан. Важной частью инициативы стало вовлечение казахстанцев в формы занятости, что помогает заемщикам погашать долги и формировать сбережения.

В мероприятии также приняли участие министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, министр просвещения Гани Бейсембаев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, а также менторы и участники проекта со всех регионов страны. В завершение встречи состоялась церемония вручения благодарственных писем и памятных наград партнерам и экспертам проекта.

В реализации проекта участвуют 12 коммерческих банков и 11 госорганов. Для удобства желающих разработана онлайн-платформа qogamfin.kz, через которую можно записаться на обучение, скачать полезные материалы и видеоуроки.