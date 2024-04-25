70 посольств и международных организаций поддержали экоакцию в Астане

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В столице продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Текущая неделя проходит под девизом «Жасыл аймақ» и посвящена посадке деревьев и побелке насаждений. Экоакцию поддержали порядка 70 зарубежных посольств, международных организаций. Часть из них уже высадили деревья и благоустроили территорию, к примеру, Япония, Турция и Россия.

«За время работы и жизни в городе вижу, как развивается и хорошеет столица. Приятно наблюдать за тем, как каждый житель вносит свой вклад в обеспечение чистоты и порядка. Мы, в свою очередь, очень рады за наших друзей и соседей. Так, сегодня, поддерживая экологическую акцию «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», проводим посадку саженцев. Пользуясь случаем, желаю всем жителям и гостям столицы благополучия здоровья и прекрасной весны», - сказал посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Участники экоакции активно озеленяли свои участки.

«В рамках масштабной экологической акции мы провели работы по уходу и высадке зеленых насаждений, а именно 25 саженцев клена. Стоит отметить, что неделя «Жасыл аймақ» продлится до 11 мая и посвящена посадке деревьев и побелке насаждений», - поделился главный специалист производственно-технического отдела Нурберген Нурмухамбет.

В городской администрации напомнили, что в рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Также ведутся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок.

#Астана #акимат #организации #посольства #экоакция

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