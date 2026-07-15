72% граждан страны готовы прийти на выборы – опрос Института Евразийской интеграции

Общественное мнение
Айман Аманжолова
корреспондент

Институт Евразийской интеграции с 3 по 13 июля 2026 года провел социологическое исследование методом массового опроса граждан (face-to-face) в 17 областях Казахстана и гг. Астана, Алматы, Шымкент. Общий размер выборочной совокупности составил 1 640 респондентов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Опрос выявил высокий интерес казахстанцев к предстоящему электоральному процессу.

Респондентам был задан вопрос относительно участия в голосовании на выборах депутатов Курултая, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

На вопрос «Если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, планируете ли вы принять участие в голосовании?» 72,1% участников опроса ответили положительным образом, т.е., выразили готовность прийти на избирательные участки. 14,2% респондентов ответили сомнением и не будут голосовать, а 13,7% затруднились ответить.

Также у респондентов поинтересовались, за какую партию они предпочтут отдать свой голос на текущий момент. Был задан вопрос «Если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, за какую партию вы предпочтете отдать свой голос?».

В партийном рейтинге на первом месте – партия «Әділет», за которую сегодня готовы проголосовать 61,7% участников опроса.

На втором месте – партия «Ауыл» – 5,1% респондентов.

У партии «Respublica» и партии «Ак жол» показатели рейтинга находятся примерно на одном уровне – 4,5% и 4,1% соответственно.

Также совпадают рейтинги Народной партии Казахстана (НПК) – 3,6% и Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) – 3,5%.

Партию зеленых «Байтак» поддерживают 0,7% опрошенных.

Голосовать против всех намерены 2,6% респондентов, а 14,2% еще не определились с выбором.

Результаты опроса показывают, что на настроения респондентов существенное влияние оказала активность политических партий с момента назначения выборов. Завершающий этап опроса проходил в период проведения съездов партий с утверждением предвыборных программ и оглашением списков кандидатов.

В целом, исследование показывает достаточно высокую заинтересованность граждан предстоящими выборами, а также как мобилизационная активность партий влияет на предпочтения электората на текущем этапе.

Выборка является репрезентативной по выделенным параметрам (область, место жительства (город/село), пол, возраст, этническая принадлежность), которые приближены к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет (согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан на апрель 2026 года). Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,18%.

 

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