760 млн тенге задолжали костанайцы коммунальным предприятиям за их услуги

Хуже всего костанайцы платят за отопление. Долг населения перед ГКП «КТЭК» составляет свыше 611 млн тенге, то есть 80,5% от общей суммы. И это в общем-то понятно: ведь тепло – самая дорогая услуга коммунальщиков, но, с другой стороны, учитывая, что ею пользуются всего шесть месяцев в году, удивительно, как накопилась такая огромная сумма.

Остальные коммунальные предприятия не в столь масштабных убытках из-за бессовестности неплательщиков. К примеру, за воду и отведение костанайцы должны около 70 млн тенге, за электроэнергию – 58 млн тенге, а за газ меньше всего – 20 млн.

В рамках исковой работы в 2023 году коммунальными службами подано 6 216 заявлений нотариусам и в судебные органы на общую сумму 278,5 млн тенге, из них рассмотрено 3 922 на сумму 217,2 млн тенге. Фактически же взыскано только 120,3 млн тенге.

При этом стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом ситуа­ция с долгами населения Костанайской области перед коммунальщиками несколько улучшилась. В 2023-м просроченная задолженность составляла 1 млрд тенге. Возможно, причиной тому стало внедрение прак­тики личного приема должников коммунальными предприятиями с предложениями возможных вариантов погашения задолженности.