760 млн тенге задолжали костанайцы коммунальным предприятиям за их услуги

Общество
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Валентина Мелехова

При этом почти 10% этой суммы, а именно более 63 млн тенге считается задолженностью безнадежной.

фото из архива "КП"

Хуже всего костанайцы платят за отопление. Долг населения перед ГКП «КТЭК» составляет свыше 611 млн тенге, то есть 80,5% от общей суммы. И это в общем-то понятно: ведь тепло – самая дорогая услуга коммунальщиков, но, с другой стороны, учитывая, что ею пользуются всего шесть месяцев в году, удивительно, как накопилась такая огромная сумма.

Остальные коммунальные предприятия не в столь масштабных убытках из-за бессовестности неплательщиков. К примеру, за воду и отведение костанайцы должны около 70 млн тенге, за электроэнергию – 58 млн тенге, а за газ меньше всего – 20 млн.

В рамках исковой работы в 2023 году коммунальными службами подано 6 216 заявлений нотариусам и в судебные органы на общую сумму 278,5 млн тенге, из них рассмотрено 3 922 на сумму 217,2 млн тенге. Фактически же взыскано только 120,3 млн тенге.

При этом стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом ситуа­ция с долгами населения Костанайской области перед коммунальщиками несколько улучшилась. В 2023-м просроченная задолженность составляла 1 млрд тенге. Возможно, причиной тому стало внедрение прак­тики личного приема должников коммунальными предприятиями с предложениями возможных вариантов погашения задолженности.

 

#Костанай #комуслуги #ЖКХ #долги #задолженность #квитанции

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