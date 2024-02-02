Какие стоматологические услуги можно получить по ОСМС в Астане

Общество, Здравоохранение
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Дана Аменова
Корреспондент

Об этом рассказали в столичном филиале Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, в прошлом году в столице оказали более 600 тысяч стоматологических услуг по ОСМС на сумму 2,2 млрд тенге. В этом году 77 стомклиник столицы заключили договора с ФСМС.

Для получения стоматологической помощи направление участкового врача не требуется. Стоматологическую клинику можно выбрать самостоятельно, но перед обращением убедитесь в том, что она является поставщиком ФСМС.

Перечень поставщиков стомуслуг можно найти по ссылке: https://fms.kz/ru/zakupki/postavshchiki-kdu-uslug/ 

— К сожалению, нельзя не отметить проблему незнания пациентами своих прав в системе ОСМС. И не все соблюдают принцип выборности клиник пациентами, доступности стомуслуг и процедур.
Поэтому на сегодня проводится совместная работа со всеми поставщиками для урегулирования в пользу удобства пациентов»  пояснил директор филиала по городу Астана НАО «Фонд социального медицинского страхования» Ербол Бекмухамбетов.

Стоматология, у которой заключен договор с фондом, обязана принять пациента и оказать все необходимые услуги. Граждане могут удалить зуб или запломбировать его, а также получить анестезию и некоторые другие медуслуги.

— Стоматологическая клиника принимает пациентов в рамках ОСМС в плановом порядке детей до 18 лет и беременных женщин. Проводим им плановую стоматологическую помощь. А когда есть острая боль могут получать экстренную помощь 10 категорий граждан, — говорит врач стоматолог-терапевт Сания Картай.

Плановую стоматологическую помощь по системе ОСМС могут получать дети до 18 лет и беременные женщины.

Экстренную стоматологическую помощь, когда есть острая боль, могут получать:

- Дети до 18 лет;
- Беременные женщины;
- ветераны Великой Отечественной войны и приравренные к ним;
- инвалиды I, II, III группы;
- многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алка», «Кумис алка»;
- пенсионеры по возрасту;
- получатели адресной социальной помощи;
- пациенты с инфекционными, социально значимыми заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
- неработающие лица, ухаживающие за ребёнком-инвалидом;
- неработающие лица, ухаживающие за инвалидом I группы с детства.

В плановую стоматологическую помощь входят:

• рентгенография прицельная;
• обезболивание;
• лечение всех форм кариеса, и его осложнений, законченные пломбой из композитных материалов;
• Хирургическое лечение:
удаление зубов, вскрытие абсцессов, периостотомия и др.

Кроме того, детям с врожденной патологией челюстно-лицевой области бесплатно оказывается стоматологическая услуга по установке специальной ортодонтической пластины.

Экстренная стоматологическая помощь оказывается при острой зубной боли в виде: удаления зуба, вскрытие абсцессов, периостотомия и др.

При возникновении вопросов при получении медуслуг можно оставить обращение в фонд через:

- мобильное приложение Qoldau 24/7;
- телеграмбот @saqtandyrybot;
- контакт-центр 1414;
- сайт Фонда fms.kz.

#Астана #акимат #клиника #услуги #ОСМС #стоматология

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