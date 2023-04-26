8-летний ребенок, играясь, выпрыгнул из окна 5-го этажа в Текели
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8-летний ребенок выпал из окна 5-го этажа и остался в живых в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В городе Текели 25 апреля в обед мальчик 2015 года рождения выпрыгнул из окна 5-го этажа, используя полиэтиленовый пакет в виде парашюта.
Выяснилось, что ребенок остался дома без присмотра взрослых.
Сейчас состояние маленького пациента областной больницы города Талдыкоргана стабильное.
Как рассказали спасатели, посадку на землю мальчику смягчили ветки деревьев.