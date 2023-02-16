8-летний ребенок оказался в реанимации после нападения собаки в Атырау

В городе Атырау на 8-летнего ребенка напала собака, он находится в реанимации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, 15 февраля около 19:00 в травматологию детской больницы с травмами головы и ноги доставили ребенка 2015 года рождения.

По словам очевидцев, на него напала собака.

Маленький пациент находился в состоянии травматического шока, и его сразу госпитализировали в реанимацию, оказали всю необходимую помощь. Пострадавший – под наблюдением врачей.

Соответствующие органы проводят расследование.