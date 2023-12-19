8-летний ребенок попал в огненную ловушку в своей квартире в Павлодаре

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

8-летнего ребенка спасли при пожаре в Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram пожарной части №4 города

Скриншот с видео: instagram.com/pch4_pavlodar14

18 декабря по улице Ермака в Павлодаре в 2-комнатной квартире на 3-м этаже загорелись домашние вещи и бытовая техника на площади 10 квадратных метров. Из-за высокой температуры оплавилась оконная рама.

На балконе, откуда исходили клубы густого черного дыма, огнеборцы увидели одинокого ребенка.

Благодаря оперативным действиям начальника караула А. Калиева мальчика 2015 года рождения спасли с помощью трехколенной лестницы и автолестницы.

 

 

 

 

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