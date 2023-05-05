8-летнюю девочку насмерть сбила ГАЗель в Жетысу

8-летняя девочка погибла в ДТП в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео instagram.com/tdk_live/

Видео с места трагедии было размещено в Instagram-паблике tdk_live.

В комментарии к видео Департамента полиции области говорится, что ДТП произошло 4 мая на объездной дороге Талдыкорган – Уштобе, в поселке Ынтымак.

Автомашина «ГАЗ 3304 1014» (ГАЗель), которой управлял 53-летний мужчина, наехала на 8-летнюю девочку. Ребенок погиб на месте происшествия.

«По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз инициировано досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Авто помещено на спецстоянку», – сообщили в полиции.