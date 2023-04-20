80 человек погибло в Йемене во время раздачи помощи

Число жертв давки в йеменской столице Сане достигло 80, среди погибших есть дети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru .

фото: kazpravda.kz

Давка произошла 19 апреля в центре раздачи помощи в школе Маин в районе Баб-эль-Яман на востоке Саны. За несколько часов число жертв выросло с 10 до 80, и, как предполагает собеседник агентства, в ближайшее время оно увеличится.

По имеющимся данным, 120 человек ранены, из них 20 человек находятся в критическом состоянии. По словам источника, раненые госпитализированы в близлежащую больницу общего профиля ас-Саура и другие клиники города.

Собеседник агентства отметил, что это первый подобный случай — бизнесмены еженедельно раздавали помощь нуждающимся в одном и том же месте без каких-либо жертв.