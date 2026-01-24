Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Причина трагедии - сход оползня в индонезийской провинции Западная Ява. Тут после обильных осадков сошел глиняный оползень, который буквально стер с лица земли небольшой населенный пункт. Оползни в этом регионе страны не редкость. Накануне Нового года в результате сошедших в двух районах Центральной Явы оползней погибли 30 человек, 40 до сих пор числятся в числе пропавших без вести.

При этом спасатели сталкиваются с рядом препятствий при поиске людей, "в частности, с оползневыми прудами, заполненными мусором, и постоянно текущими водами, которые также могут привести к новым оползням из-за дождей".

В начале января мощные ливни обрушились на Индонезию и вызвали сильные наводнения.