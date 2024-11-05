Свыше 80 млн тенге взыскали с «дропперов» в Акмолинской области

Криминал
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Венера Баталова
корреспондент

Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом, передает Kazpravda.kz со ссылкой Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основные схемы включают финансовые операции, когда «дропперы» получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников.

Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным судом выработан механизм по взысканию с «дропперов» денег ввиду неосновательного обогащения в порядке ст. 953 ГК РК.

На сегодня по Акмолинской области вынесено уже 64 решения об удовлетворении требований на общую сумму 84 млн тенге, в судах области также находится на рассмотрении 50 аналогичных заявлений.

При этом, в случае установления непосредственной причастности «дропперов» к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники.

Помимо мошенничества, возможны факты применения банковских счетов граждан для отмывания денег, полученных от сбыта наркотических средств. В этом случае, граждане становятся соучастниками особо тяжкого преступления.

Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы.

#деньги #прокуратура #взыскание #дроперы

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