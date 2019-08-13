84 ребенка утонуло в Казахстане с начала купального сезона

Общество
Айдана Демесинова
фото с сайта actual.today
С начала купального сезона на водоемах Казахстана утонуло 249 человек, из них 84 ребенка. Только на минувшей неделе в стране на воде погибло 19 граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

"С начала купального сезона на водоемах страны утонуло 249 человек, из них 84 ребенка. При этом только за прошедшую неделю утонуло 19 человек, из них 5 детей. Основными причинами гибели людей на воде является купание в необорудованных для купания местах, оставление детей без присмотра взрослых и купание в нетрезвом состоянии. Чаще всего инциденты происходят по вине самого человека – из-за излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения элементарными правилами поведения на воде", – сообщили в комитете.

Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме строго запрещено:
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- приближаться к судам, лодкам и катерам;
- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Популярное

Все
Преступный бизнес на Маркаколе
Золото из Праги
На байках за экстримом
На Кубке мира по гребле
Общее дело семьи Томановых
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Изменить подход к субсидированию
Гвардейцы говорят по-казахски
Лучшие производства года назвали в Улытау
Мост избавил от заторов
Возвращение к земле
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Общее дело семьи Томановых
Казахстан вошёл в топ-25 стран мира по защите прав детей
Проявил отвагу во время пожара
Молодежь и креаторы Алматы получили специальное издание нов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]