84 ребенка утонуло в Казахстане с начала купального сезона

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С начала купального сезона на водоемах Казахстана утонуло 249 человек, из них 84 ребенка. Только на минувшей неделе в стране на воде погибло 19 граждан, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
"С начала купального сезона на водоемах страны утонуло 249 человек, из них 84 ребенка. При этом только за прошедшую неделю утонуло 19 человек, из них 5 детей. Основными причинами гибели людей на воде является купание в необорудованных для купания местах, оставление детей без присмотра взрослых и купание в нетрезвом состоянии. Чаще всего инциденты происходят по вине самого человека – из-за излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей, пренебрежения элементарными правилами поведения на воде", – сообщили в комитете.
Комитет по ЧС МВД РК призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме строго запрещено:
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- приближаться к судам, лодкам и катерам;
- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.