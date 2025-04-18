85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
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В Жезказгане состоялась выездная выставка «Жездинские и Карсакпайские производства в годы Великой Отечественной войны», организованная Жездинским музеем горного и плавильного дела им. М. Торегельдина и историко-производственным музеем им. К. Сатпаева. На самом деле мероприятие было более масштабным. Помимо выставки, прошло возложение цветов, на концерте прозвучали воспоминания о земляках-героях – о тех, кто ушел на фронт защищать Родину, кто денно и нощно вершил подвиг Стаханова в тылу.