В Жездинском музее ведется отсчет до памятной даты. Табличка с количеством дней, оставшихся до Дня Победы, установлена на Аллее Славы, где к 55-летию Победы улытауские ветераны высадили 55 берез. Глядя на привезенную экспозицию, заслуженный артист РК, почетный гражданин Жезказгана, акын Галым Мухамедин с грустью отметил: «Когда-то я каждый праздник пел для наших ветеранов и тружеников тыла, каждого знал лично, а сегодня их улыбки мы видим только на фото».

...Горняки, металлурги, колхозники – все трудящиеся региона объявили себя мобилизованными на весь период войны. Многие отправились в действующую армию, чтобы с оружием в руках отстаивать свободу и независимость нашей Родины. Воины из Улытау защищали Москву и Сталинград, освобождали Ленинград от фашистской блокады, с победными боями прошли всю Европу. Среди земляков есть и Герои Советского Союза. А пока солдаты и офицеры сражались с врагом, металлурги и горняки Жезды и Карсакпая своими руками творили историю.

– В военные годы 85% марганца на военные нужды добывали на Жездинских месторож­дениях, – рассказала директор Жездинского музея горного и плавильного дела имени Макена Торегельдина Зейпин Казанбаева. – Медные и марганцевые месторождения в Жездинском районе были открыты еще до войны. После того как в 1941 году основные поставщики марганца – украинский Никополь и грузинский Чиатура – были отрезаны гитлеровскими войсками от сталелитейных заводов, жездинское месторождение стало единственным, которое могло восполнить их потерю. Без марганца невозможно выплавить высокопрочную броневую сталь, и именно жездинская руда была использована в производстве боевой техники, участвовавшей в знаменитом танковом сражении – Курской битве.

Во время войны карсакпайские металлурги снабжали защитников Отечества не только медью, но и боевыми снарядами, пулями, взрывчатыми веществами, корпусами мин и другими боеприпасами. Говорят, каждая восьмая пуля для фронта была отлита на этом заводе. В экспозиции выставки под стеклянным куполом представлен корпус 80-миллиметровой мины, которые производили на Карсакпайском заводе.

– Сложно подсчитать, сколько человек ушли на фронт из Улытауского района, – отметила Зейпин Казанбаева. – По некоторым данным, из Карсакпайского военкомата на фронт ушли более 19 тысяч. Почти все – добровольцы.

На выставке представлены разные экспонаты – солдатские каски, фрагменты оружия, инструменты шахтеров и металлургов, кусочки знаменитой марганцевой руды. Взгляд же притягивают стенды с документами и фотографиями, которые рассказывают о подвиге солдат и тружеников тыла: «Женщины на фронте и в тылу», «Мы шли, освобождая города», «Могучая поступь тыла», «Герои Советского Союза-жезказганцы», «Казах­станцы-партизаны», «Сталинград – 200 дней и ночей», «Битва за Москву».

Часть экспонатов предоставлена Жезказганским производственным музеем им. Каныша Сатпаева, которым руководит краевед Кенжал Балкенов. Усилиями работников этого музея стали известны места захоронения сотен без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны жезказганцев. Проведена большая работа. Жезказганская делегация работала в Калуге, Смоленске, Вереске, Козельске, Орлове, в Новгородской области, Белом бору, в деревне Прусунок и других населенных пунктах.

Два музея в 80-ю годовщину Великой Победы проводят как совместные, так и собст­венные проекты, посвященные Великой Отечественной. Уже в мае с экспозицией Жездинского музея горного и плавильного дела можно будет ознакомиться в Национальном музее РК в Астане.