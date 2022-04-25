86 пациентов с коронавирусом осталось в стационарах в Казахстане

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 25 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 25 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 685 человек (–808+ и 877 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 599 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

23 апреля зафиксированы 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 20 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 894, летальных случаев – 5 353, выздоровевших – 82 664.