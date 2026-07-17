86,9% граждан доверяют Президенту страны – результаты социологических исследований

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В мероприятии приняли участие представители экспертно-академического сообщества, руководители научно-исследовательских институтов, аналитических организаций, докторанты и магистранты ведущих вузов.



Участники обсудили общественные ожидания накануне выборов в Курултай в условиях новой Конституции, усиление роли партийных структур, повышение вовлеченности граждан в электоральные процессы.



В ходе заседания были представлены результаты двух исследований КИОР: «Общественно-политическая ситуация за II квартал 2026 года» (2400 респондентов) и «Политические ориентации казахстанцев» (1200 респондентов).



Показатели двух независимых друг от друга исследований демонстрируют сопоставимые результаты и указывают, что электоральный период запускается в условиях высокой общественной консолидации, оптимизма и устойчивого доверия к государственным институтам.



Согласно данным первого исследования, общественно-политическую ситуацию в стране как благополучную или стабильную оценивают 84,1% казахстанцев, что значительно выше показателя в I квартале – 70,4%.



Опрос демонстрирует укрепление оптимистичных общественных настроений. Доля граждан, оценивающих свое настроение как прекрасное или ровное, увеличилась до 88,5%, тогда как доля испытывающих тревогу снизилась с 15,2% до 11,5%. Удовлетворенность жизнью достигла 85,8%.



Более половины респондентов (50,5%) отметили, что за последний год материальное положение их семьи улучшилось, а доля ожидающих позитивных изменений в ближайший год выросла до 60,1%.



Твердые позитивные установки демонстрирует молодежь. Среди казахстанцев 18–28 лет общественно-политическую ситуацию в стране оценивают как благополучную или стабильную 87,1% – это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Молодежь отличается и наиболее оптимистичным взглядом на будущее: улучшения своей жизни в ближайший год ожидают 65,6% молодых респондентов.



Фиксируется динамичный рост доверия к государственным институтам. Во II квартале 2026 года доверие Президенту составило 86,9%. Данный показатель характерен для всех возрастных групп, что свидетельствует о широкой общественной поддержке, не ограниченной отдельными социально-демографическими категориями.



В свою очередь, согласно исследованию «Политические ориентации казахстанцев», о готовности принять участие в предстоящих выборах в Курултай заявили 75,1% респондентов. Твердое намерение участвовать выразили 37,6% опрошенных, еще 37,5% выбрали вариант «Скорее да», то есть потенциально готовы пойти на выборы.



Наиболее высокий уровень электоральной готовности демонстрируют представители старшего поколения (80,7%), среди молодежи этот показатель составляет 69,4%. Более высокую готовность к участию в выборах также демонстрируют граждане с высшим образованием и жители сельской местности.



Подводя итоги заседания, участники отметили, что предстоящие выборы в Курултай запускают новый этап развития политической системы страны. Это одно из ключевых и ожидаемых в обществе событий, которое отразит перспективы дальнейшей институционализации представительной власти в Казахстане.



Казахстанский институт общественного развития аккредитован Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан для проведения опросов общественного мнения в период электоральной кампании.