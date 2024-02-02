88 семейных дебоширов без заявлений потерпевших наказали в области Абай

С начала года полиция области Абай рассмотрела более 390 обращений, связанных с конфликтами в сфере семейно-бытовых отношений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Как известно, с июля 2023 года полиция Казахстана перешла с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Полицейские возбуждают административное дело по факту, после чего судом дается окончательная правовая оценка.
За январь 2024 года участковыми выявлено 88 фактов правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, подлежащих возбуждению административного производства.
«Данные лица привлечены к установленной законодательством ответственности без заявления потерпевшей стороны. Более 20 правонарушителей за совершение бытового насилия решением суда привлечены к административному аресту. В отношении 315 семейных дебоширов вынесены защитные предписания, к 46 – установлены особые требования к поведению. За данной категорией лиц полицейскими установлен усиленный контроль», – говорится в сообщении.