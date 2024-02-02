88 семейных дебоширов без заявлений потерпевших наказали в области Абай

С начала года полиция области Абай рассмотрела более 390 обращений, связанных с конфликтами в сфере семейно-бытовых отношений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как известно, с июля 2023 года полиция Казахстана перешла с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Полицейские возбуждают административное дело по факту, после чего судом дается окончательная правовая оценка.

За январь 2024 года участковыми выявлено 88 фактов правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, подлежащих возбуждению административного производства.