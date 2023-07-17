9 человек погибли в ДТП с пожаром в Туркестанской области

9 человек погибли, 13 попали в больницу в результате ДТП в Туркестанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ДП Туркестанской области

17 июля примерно 9:00 в Байдибекский районный отдел полиции сообщили о дорожно-транспортном происшествии возле села Шаян. На трассе областного значения Екпинди – Созак столкнулись 3 автомобиля Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Grafter. В результате аварии машины загорелись.

«На месте происшествия скончались 9 человек, в больницу доставлены 13 человек, 2 человека от медицинской помощи отказались. Предварительно, ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения», – сообщили в ведомстве.

Как отметили в полиции, на месте находится руководство ДП Туркестанской области.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».