90-летие Союза художников Казахстан отметили международной выставкой в Алматы

Культура и общество
23
Аманжолова Айман
[email protected]

На экспозиции представлены работы более 250 профессиональных казахстанских художников из разных городов и регионов страны, а также художников из Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Беларуси, Бурятии, Литвы, Таджикистана, Украины, Молдавии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК

Фото: www.gov.kz

На выставке представлены все жанры и стили современного искусства, работы, созданные на стыке различных художественных направлений, которые несут в себе качественно новые творческие открытия и пластические возможности.

Данная выставка является самым представительным профессиональным форумом живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Казахстана.

Организатором мероприятия выступил Союз художников РК при поддержке министерства культуры и информации РК, Государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева, управления культуры города Алматы.

#Алматы #выставка #художник #юбилей

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