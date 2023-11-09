90-летие Союза художников Казахстан отметили международной выставкой в Алматы

На экспозиции представлены работы более 250 профессиональных казахстанских художников из разных городов и регионов страны, а также художников из Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Беларуси, Бурятии, Литвы, Таджикистана, Украины, Молдавии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК