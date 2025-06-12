Правда, старушка опасается, что в силу возраста не успеет в этой жизни получить квартиру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С вопросом, есть ли у нее, такой немолодой, преференции по части получения квадратных метров, Маймуна Садреева записалась на прием к акиму области Бейбиту Исабаеву. Сама в акимат прийти не смогла, представляла ее интересы родственница, с которой бабушка проживает, сообщает Kazpravda.kz

Аким Талдыкоргана Ернат Базил, по просьбе Бейбита Исабаева пояснил, что Маймуна Садреева в очереди на арендное жилье от государства стоит с 2024 года, она 6 347-ая среди тех, кому квадратные метры положены по закону.

- Сейчас квартиры получат те очередники, что подали заявления в 2009-2011 годах, до заявлений прошлого года еще далеко, - отметил Базил. – Хотя, стоит отметить, очередь на жилье в последние годы в Талдыкоргане движется динамично.

Бейбит Исабаев пояснил представительнице бабушки, что вне очереди квартиру выдать даже 98-летней пенсионерке нельзя.