А2А2 и особый тип молока

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«Кронос-Павлодар» – первая в Казахстане молочно-товарная ферма, где начали получать самое полезное молоко. Ставка сделана на коров определенного генотипа, которые дают молоко, не вызывающее проблем с пищеварением, а потому за такое сырье борются производители детского питания и диетических продуктов.

Сегодня в регионе действуют 16 крупных МТФ с общим поголовьем около 18,7 тыс. коров. Средний годовой удой, получаемый от одного животного, составляет 6 530 кг. За 2024 год в области получили 236,9 тыс. тонн молока, что на 2,2% выше уровня 2023-го. За этот же период региональные переработчики цельномолочного сырья обеспечили его переработку в объеме 157,5 тыс. тонн.

Еще в 2023 году по поручению Главы государства в Казахстане была начата программа по масштабированию опыта Северо-Казахстанской области – на строительство новых и расширение действующих молочно-товарных ферм было направлено 10 млрд тенге. И в Павлодарской области в числе прочих появилось новое предприятие – ТОО «Кронос-Павлодар». Эта молочно-товарная ферма находится недалеко от села Ребровка – сельской зоны Аксу. МТФ рассчитана на 1 893 фуражные коровы и располагает орошаемыми землями для выращивания грубых кормов.

Первую очередь фермы ввели в экс­плуатацию в январе 2024 года, завезли из Дании 570 коров молочной голштино-фризской породы и уже с марта начали получать приплод. Кроме того, заключен контракт на последующие пос­тавки телят.

По сути, ферма стала частью вертикально-интегрированного сельскохозяйственного холдинга, поскольку в первую очередь ее задача – покрывать потребности в сырье крупной перерабатывающей фабрики ТОО «Молком-Павлодар». И хотя пока ферма находится на этапе наращивания мощностей, первые поставки молока «родственному» переработчику уже пошли.

Для молокоперерабатывающих предприятий именно независимость от поставщиков сырья – один из ключевых факторов, влияющий на стабильную работу. За 20 лет деятельности на «Молкоме», перерабатывающем в сутки до 100 тонн молока, высчитали такую закономерность – для стабильной работы фаб­рики будет достаточно и 40% собст­венного сырья, поскольку на рынке все-таки довольно много поставщиков.

Отношения с ними у «Молкома» выстраивались годами, есть проверенные партнеры. Однако назвать исключительно надежными некоторых фермеров и сборщиков молока нельзя. Бывало, что и продавать молоко отказывались, найдя случайного покупателя, дающего на копейки больше. А мог­ли и в ультимативном порядке сообщить, что с завтрашнего дня повышают цену.

Да и по качеству сырья возникали вопросы. Поэтому строительство молочно-товарной фермы в позитивном ключе решило три важных момента – по качеству сырья, ценовой политике и стабильности поставок.

Важной датой в истории МТФ «Кронос-Павлодар» стало 15 июня 2024 года – в этот день здесь впервые запустили 50-местную карусель для автоматичес­кого доения и получили первое молоко. К слову, оборудование доильного зала – одно из лучших в мире, выпущено немецким концерном GEA.

Как отметил управляющий фермой Питер Хам, показатели по надоям у них неплохие – одна корова в среднем дает 27 литров в сутки, причем и жирность высокая – 4,4 %, а ведь это продуктивность только первой лактации. Что самое важное – ребровское молоко вполне соответствует европейским стандартам, то есть имеет отличное качество.

Дойное стадо пока состоит из 700 животных, поэтому объем молока, получаемого за месяц, составляет примерно 570 тонн. И, конечно же, его полностью направляют для переработки на «Молком-Павлодар». Задача ближайших пяти лет – увеличить средний показатель надоя с каждой коровы до 38–45 лит­ров в сутки. С учетом мощности фермы в 1 893 фуражные коровы ее годовая произ­водительность составит 22–25 тыс. тонн молока.

Помимо правильно выбранной породы и качественного поголовья, выйти на необходимый уровень надоев поможет четкое соблюдение условий организации технологического процесса. Пока на МТФ действуют два коровника стойлового содержания, в отдельные участки выведены кормостол, телятники, зал доения. Ведется строи­тельство еще одного большого коровника, чтобы к лету можно было завезти из Европы оставшееся поголовье. Налажена работа ветеринаров для профилактики и лечения возможных заболеваний, службы воспроизводства и осеменения.

Есть у ТОО «Кронос-Павлодар» и своя агрономическая служба. Не зря же сущест­вует поговорка: молоко у коровы – на языке. Добиться высоких надоев, от которых и зависит экономическая эффективность предприя­тия, возможно только при соблюдении грамотно составленного полноценного рациона для скота. Причем молочной ферме желательно корма заготавливать самостоятельно, чтобы снизить их себестоимость, не зависеть от поставщиков и строго контролировать качество.

МТФ «Кронос-Павлодар» располагает необходимыми площадями в 2 000 га, на которых выращивает грубые корма. Участок находится в пяти километрах от Иртыша, откуда и поступает вода для орошения. В минувшем сезоне здесь работали 10 дождевальных машин, с выходом комплекса на полную мощность их будет 15. Собрали неплохой урожай кукурузы, сорго суданки, получив по 20 тонн с гектара.

Впрочем, по словам Питера Хама, это лишь результат первого года. Дальше, после правильной настройки технологических процессов, урожайность будет в два раза выше. С заделом на будущие пять лет уже посеяна многолетняя люцерна, под которую пока занято 150 га.

Но уникальность фермы «Кронос-Павлодар» не ограничивается отличным оснащением и современной организацией процессов. Сегодня это единственная молочно-товарная ферма в Казахстане, где начали формировать поголовье коров с генотипом А2А2. Именно эти буренки дают молоко, которое гораздо легче усваивается, поэтому за ним выстраивается очередь из производителей диетических продуктов и детского питания.

Разговоры о необходимости пить или отказаться от молока идут уже давно. Но ученые смог­ли расставить точки над «i», объяснив, почему из-за продукта, польза которого была неоспорима веками, может возникать дискомфорт в животе. Как оказалось, не все молоко одинаково.

Этот продукт на 87% состоит из воды и на 13% – из сухих веществ (жиров, белков, лактозы, минералов). Самая ценная часть сухих веществ – это белки, треть из которых – бета-казеин. Так вот, он бывает двух типов – А1 и А2. Различия в их составах мизерные – лишь в единственной аминокислоте. Но из-за нее эти белки в организме человека расщепляются по-разному: А1 вызывает дискомфорт, а А2 прак­тические полностью усваивается без проблем.

Научные исследования доказали, что тип А2 – это более естественная для человеческого организма разновидность бета-казеина.

Обычно в коровьем молоке содержатся оба варианта бета-казеи­на, но ученые озадачились и таким вопросом: а как же убрать А1? Вся специфика кроется в генотипе животных. Единственный способ получить коров, производящих молоко А2, – селекция.

Мировая молочная индустрия стала изучать этот вопрос в начале нулевых, в числе первых были Австралия, Новая Зеландия, на рынок США такое молоко попало примерно в 2015-м. Сегодня есть ряд стран, например Япония и ОАЭ, где продают только молоко А2. К слову, не стоит путать такую продукцию с уже привычным безлактозным молоком: из молока от коров с генотипом А2А2 ничего не отделяют, оно сразу получает­ся полезным.

В Казахстане такой продукции не было, и даже мало кто о ней слышал. И вот появился «Кронос-Павлодар». Необходимость в определенном, высочайшем качестве сырья для молочной фабрики была, возможно, даже более весомым аргументом при строительстве МТФ, чем независимость от поставщиков.

Поэтому ферма под Ребровкой стала первой в Казахстане, куда завезли коров с генотипом А2А2. Пока это не все здешнее поголовье, но над этим активно работают. И когда позволят объе­мы, на «Молкоме» появится отдельная линия для произ­водства молока А2 и другой продукции именно из такого сырья.