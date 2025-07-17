«Адал Азамат»: единую программу воспитания запустят во всех школах Казахстана

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 сентября во всех организациях образования РК стартует единая программа воспитания «Адал Азамат», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

С нового учебного года воспитательная работа во всех организациях образования, включая частные, будет строиться на основе единой программы «Адал азамат». Это логичное продолжение ранее действовавшей программы «Біртұтас тәрбие», но с обновленным содержанием и названием, соответствующей идеологической концепции Главы государства «Адал Азамат – Адал еңбек – Адал табыс».

Согласно информации координатора программы — НАО имени Ы. Алтынсарин, приказом Минпросвещения от 26 мая 2025 года № 123 программа официально утверждена под новым названием.

По данным ведомства, главная цель — воспитать честного и трудолюбивого гражданина. Система воспитания строится на общенациональных ценностях и усиливает партнерство школы, родителей и общества.

Впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ. Это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны.

Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру.

Особое внимание уделяется координации всех участников воспитательного процесса. Работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами, службами здравоохранения и внутренней политики.

«Каждая тема месяца будет логично связывать уроки и внеурочные мероприятия: справедливость, трудолюбие, патриотизм. Для этого в учебный процесс вводятся такие форматы, как «Өнегелі 15 минут», звонок в виде кюя, национальные игры. Отдельный акцент будет сделан на расширении опыта учащегося за пределами класса», - рассказали в министерстве.

Ранее в рамках прежней программы «Біртұтас тәрбие» уже были реализованы шесть крупных проектов: «Қамқор» (экология и волонтерство), «Еңбегі адал – жас өрен» (мотивация к труду и ориентация на профессию), «Smart Bala» (поддержка IT и инновационного мышления), «Шабыт» (духовное развитие через искусство и культуру), «Ұшқыр ой алаңы» (дебаты и интеллектуальные игры), «Балалар кітапханасы» (повышение грамотности и книжной культуры)».

При этом продолжат работу и профилактические проекты: «Цифрлық әлемде қауіпсіз қадам», «Буллингтен қорған!», «Қауіпсіз қоғам». Они нацелены на предупреждение буллинга, правонарушений и других рисков для детей.

Подробнее о том, что Минздрав совместно с Минпросвещения объявили о проведении постлицензионного контроля в отношении медколледжей, можно прочитать здесь

#программа #запуск #воспитание #Адал азамат

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