Минздрав и Минпросвещения начали проверку в казахстанских медколледжах

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Дана Аменова
корреспондент

Контроль осуществляется по нескольким ключевым направлениям

Фото: пресс-служба Минздрава

Минздрав совместно с Минпросвещения объявили о проведении постлицензионного контроля в отношении медицинских колледжей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минздрава, эта работа проводится в рамках Года рабочих профессий, где особое внимание уделяется повышению престижа и качества подготовки специалистов со средним медицинским образованием.

В ведомстве отметили, что главная цель — вывести образование медицинских работников на качественно новый уровень. Речь идет о фельдшерах, медсестрах, акушерках, лаборантах и других специалистах, от профессиональной подготовки которых напрямую зависит качество и безопасность оказания медицинской помощи населению.

Контроль осуществляется по ключевым направлениям:

- соответствие преподавательского состава квалификационным требованиям;

- материально-техническое оснащение учебного процесса;

- выполнение учебных планов и программ;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к безопасности;

- наличие действующей аккредитации по реализуемым образовательным программам.

«Контроль проводится в плановом порядке. При выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством — вплоть до приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность», — говорится в информации.

В 2025 году запланирована проверка 13 медицинских колледжей в 9 регионах страны: городах Астана и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау.

На текущий момент проведены плановые проверки в пяти колледжах. В отношении трех колледжей лицензии временно приостановлены из-за нарушений законодательства и нормативных правовых актов. Два колледжа привлечены к административной ответственности в виде штрафов. По итогам контроля будет подготовлен аналитический отчет, включающий сводные данные по регионам и рекомендации по улучшению качества образовательной деятельности.

В Казахстане действуют 94 медицинских колледжа, где обучают по 9 специальностям: сестринское дел, лечебное дело, акушерское дело, стоматология, ортопедическая стоматологи, фармация, гигиена и эпидемиология, лабораторная диагностика, медицинская оптика.

Ранее Минздрав проинформировал о введении специального вступительного экзамена для поступления в медицинские колледжи РК.

#Минздрав #проверка #Минпросвещения #медколледжи

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