Контроль осуществляется по нескольким ключевым направлениям
Минздрав совместно с Минпросвещения объявили о проведении постлицензионного контроля в отношении медицинских колледжей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
По данным Минздрава, эта работа проводится в рамках Года рабочих профессий, где особое внимание уделяется повышению престижа и качества подготовки специалистов со средним медицинским образованием.
В ведомстве отметили, что главная цель — вывести образование медицинских работников на качественно новый уровень. Речь идет о фельдшерах, медсестрах, акушерках, лаборантах и других специалистах, от профессиональной подготовки которых напрямую зависит качество и безопасность оказания медицинской помощи населению.
Контроль осуществляется по ключевым направлениям:
- соответствие преподавательского состава квалификационным требованиям;
- материально-техническое оснащение учебного процесса;
- выполнение учебных планов и программ;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований к безопасности;
- наличие действующей аккредитации по реализуемым образовательным программам.
«Контроль проводится в плановом порядке. При выявлении нарушений применяются меры, предусмотренные законодательством — вплоть до приостановления или аннулирования лицензии на образовательную деятельность», — говорится в информации.
В 2025 году запланирована проверка 13 медицинских колледжей в 9 регионах страны: городах Астана и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау.
На текущий момент проведены плановые проверки в пяти колледжах. В отношении трех колледжей лицензии временно приостановлены из-за нарушений законодательства и нормативных правовых актов. Два колледжа привлечены к административной ответственности в виде штрафов. По итогам контроля будет подготовлен аналитический отчет, включающий сводные данные по регионам и рекомендации по улучшению качества образовательной деятельности.
В Казахстане действуют 94 медицинских колледжа, где обучают по 9 специальностям: сестринское дел, лечебное дело, акушерское дело, стоматология, ортопедическая стоматологи, фармация, гигиена и эпидемиология, лабораторная диагностика, медицинская оптика.
Ранее Минздрав проинформировал о введении специального вступительного экзамена для поступления в медицинские колледжи РК.