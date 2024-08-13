«Адал азамат» начинается с тебя!

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Насихат Оркушпаева

В мероприятиях декады «Жастармен бірге» приняли участие свыше миллиона казахстанцев

фото пресс-службы МКИ РК

В международный День молодежи завершилась приуроченная к этой дате национальная молодежная декада «Жастармен бірге». Она проходила в Казахстане с 3 по 12 августа, и каждый день был посвящен определенной тематике. Концепция празднования Дня молодежи сосредоточена на решении ключевых задач молодежной политики, таких как трудоустройство, профилактика наркомании и лудомании, развитие экологической культуры и граж­данской ответственности, а также укрепление национального самосознания.

Как отметила руководитель управления мониторинга и анализа Комитета по делам молодежи и семьи Минис­терства культуры и информации Айгерим Жонкина, тема Международного дня молодежи нынешнего года такая: «От кликов к прогрессу: цифровые пути молодежи для устойчивого развития». В свою очередь одна из главных задач проведения национальной декады в Казахстане – способствовать продвижению в молодежной среде образа «Адал азамат», осно­ванного на принципах ответственнос­ти и справедливости.

– Мероприятия, проведенные в рамках национальной декады, – это дополнительные условия для транслирования таких ключевых месседжей, как патриотизм, граж­данская ответственность, культ знаний и саморазвития, профессионализм, бережливость, трудолюбие. Основная идеологема национальной декады – принцип «Вместе с молодежью». С данным подходом меняется суть взаи­моотношений государства и молодежи. Это уже не отношения субъект – объект, а отношения субъект – субъект, что подразумевает активную позицию как со стороны государства, так и со стороны молодежи, – добавляет Айге­рим Жонкина.

Примечательно, что декада стартовала с экологической акции «Таза Қазақстан». Более 13 тыс. молодых активистов вышли на улицы, в парки, скверы, в места расположения историко-культурных объектов и очистили территории от мусора.

Второй день – 4 августа – прошел под знаком акции «Жас келсе іске» и был посвящен саморазвитию, лидерству и профессиональному росту. В третий день во всех регионах страны прошли мероприятия, мотивирующие к здоровому и активному образу жизни. Далее состоялись: 6 августа – день знаний, науки и интеллектуального развития «Ғылым таппай мақтанба», 7 августа – приобщение к культуре благотворительности и волонтерства в рамках акции «Мейірімділік мекені». Последующие дни, с 8 по 11 августа, были посвящены вопросам развития коммуникационных навыков, поддержке инновационного потенциала; продвижению ценностей трудолюбия, повышению экономической активности молодежи; популяризации национальной истории и культуры, укреплению национального самосознания; профилактике асоциального поведения и распространения наркомании, лудомании и вандализма.

12 августа проводились акции, направленные на поддержку гражданских инициатив и популяризацию социальной активности, – этот день стал финальным для национальной декады.

Всего за десять дней организовано более 5 тыс. мероприятий, которые охватили свыше миллиона молодых казахстанцев. Верится, что каждая встреча не прошла напрасно, и удалось повысить вовлеченность молодежи в общественные и волонтерские инициативы, укрепить патриотизм и гражданскую ответственность, повысить осознанность казахстанцев в вопросах отношения к окружающей среде, соблюдения чистоты и порядка, вызвать интерес к науке и образованию.

Напомним, что 12 августа стал Международным днем молодежи в 1999 году – такое решение было принято Генеральной Ассамблеей ООН. За прошедшие два десятилетия в рамках празднования этой даты был освещен широкий спектр тем, касающихся будущего поколения – от продовольственной безопасности и психического здоровья до солидарности между людьми разных возрастов и экологических навыков.

Численность молодежи Казахстана на начало 2024 года составляла более 5,7 млн человек – это люди в возрасте от 14 до 35 лет. В стране реализуются комплексные меры, нацеленные на поддержку молодых людей. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева ведется работа по внесению изменений и дополнений в Концепцию государственной молодежной политики РК на 2023–2029 годы.

Основными направлениями молодежной политики являются решение вопросов безработицы, жилья, поддержка бизнес-инициатив, а также повышение уровня образования и культуры.

Так, по данным МКИ, для работающей молодежи от 18 до 35 лет в 16 регионах страны реализуются льготные программы жилья с процентной ставкой по кредиту 5% годовых, первоначальным взносом 10% и сроком до 25 лет. Кроме того, в марте текущего года запущена новая ипотечная программа совместно с «Отбасы банком» – «9-20-25&frasl;Отау», 60% целевой аудитории которой составляет молодежь. По данным на 1 мая, подано 16 747 заявок от молодых семей.

В рамках проекта Zhas project в этом году реализуются 280 грантов среди сельской молодежи и категории NEET для их бизнес-проектов. Для поддержки бизнес-инициатив молодежи продолжается проект «Тәуелсіздік ұрпақтары» – в 2024 году предусмотрено выделение 30 грантов в размере 3 млн тенге (в том числе по направлению «Волонтерство»).

С начала года более 20 тыс. молодых людей были охвачены профориентационной работой, более 130 тыс. получили консультационную помощь по направлениям государственных программ и инициатив, направленных на поддержку молодежи.

#мероприятия #молодежь #Адал азамат #декада #Жастармен бірге

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