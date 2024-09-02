В четырех городах изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

В крупных городах Казахстана изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Правительство для граждан»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Со 2 сентября меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее. Ознакомиться с актуальными адресами можно на графике», — говорится в сообщении.

Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу до 20:00, а в субботу - до 13:00.

Дежурные спецЦОНы работают в будние дни до 18:00, в субботу - до 13:00.

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