В четырех городах изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов

В крупных городах Казахстана изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Правительство для граждан»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Со 2 сентября меняются адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее. Ознакомиться с актуальными адресами можно на графике», — говорится в сообщении.

Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу до 20:00, а в субботу - до 13:00.

Дежурные спецЦОНы работают в будние дни до 18:00, в субботу - до 13:00.