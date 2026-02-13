«Адский климат» будет на Земле из-за глобального потепления

Айман Аманжолова
корреспондент

На Земле зафиксированы самые высокие температуры за последние 125 тыс. лет, заявил The Guardian ученый Кристофер Вольф. Он отметил, что изменение климата происходит быстрее, чем предсказывали многие ученые. В публикации отмечается, что потепление может привести к «адскому климату парниковой Земли», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Профессор Тим Лентон из Университета Эксетера в Великобритании отметил, что изменения температуры даже на несколько градусов могут представлять серьезный риск для человечества.

«Нам не обязательно двигаться к парниковому эффекту на Земле, чтобы существовали серьезные риски для человечества и наших обществ — они будут, если глобальное потепление нагреет Землю на 3°C»,— сказал господин Лентон.

По прогнозам ученых, потепление на 3-4°C приведет к тому, что экономика и общество перестанут функционировать так, как мы привыкли. При этом в статье отмечается, что климат «парниковой Земли» будет «гораздо хуже», чем при повышении температуры на несколько градусов.

 

#потепление #климат #планета

