Адвокат тайно пронес осужденному телефон в СКО

Адвоката в Северо-Казахстанской области лишили лицензии за передачу осужденному запрещенного предмета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram прокуратуры СКО.

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2 августа 2022 года адвокат Р.Х. Аитов под предлогом оказания юридической помощи передал своему подзащитному – осужденному учреждения №66 – мобильный телефон.

«Таким образом, Аитов совершил скрытие от досмотра и передачу лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы, предмета, запрещенного к хранению и использованию в этих учреждениях», – аргументировали в надзорном органе.

В сентябре адвоката осудили по административной статье 481 к штрафу в 30 630 тенге с конфискацией сотового телефона.

А прокуратура области инициировала вопрос о лишении Аитова лицензии на адвокатскую деятельность.

В марте 2023 года суд удовлетворил иск Департамента юстиции по СКО, 21 июля действие государственной адвокатской лицензии Аитова прекращено.