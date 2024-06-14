Аэропорт Астаны сделал заявление по ремонту на аэродроме

Столичный аэропорт в пиковый летний период продлевает регламент работы для удобства пассажиров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передает Kazpravda.kz
«На основании обращений со стороны авиаперевозчиков, проектной группой технических специалистов управляющей компании аэропорта оптимизирован технологический процесс по ремонту на аэродроме. В связи с высоким сезонным спросом в летний период на воздушные перевозки для удобства пассажиров с 14 июня продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (с 23:00 до 00:30)», - говорится в информации.
Отмечается, что на время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромных покрытиях (магистральная рулежная дорожка, рулежные дорожки, перрон) с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу.
На сегодня работы ведутся на магистральной рулежной дорожке, что не препятствует функционированию аэропорта, сообщили в ведомстве.
«В целях удовлетворения спроса на авиаперевозки, авиакомпании оперативно пересмотрят расписание по внутренним перелетам, и обеспечат дополнительные рейсы по популярным направлениям. В этой связи, пассажирам рекомендуется проверять наличие билетов через официальные сайты авиакомпаний», - добавили в министерстве.